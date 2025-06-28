Боец клуба «Архангел Михаил» и член федерации дзюдо «Урал-Западная Сибирь» Николай Коваленко завоевал серебряную медаль на Всемирных играх пожарных и полицейских, которые проходят в американском городе Бирмингем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК.
«Для Николая это уже вторая награда на Всемирных играх: в 2019 году он завоевал золото, а теперь добавил к своей коллекции серебро», — сообщили представители академии. Боец представлял Россию в дисциплине дзюдо. В финале он сразился с бразильцем Марсело Ваз Да Сильва.
Всемирные игры пожарных и полицейских проводятся раз в два года и объединяют более 10 тысяч участников из разных стран, которые соревнуются в 60 дисциплинах. Николай Коваленко известен не только спортивными достижениями: ранее он дошел до полуфинала во втором сезоне экстремального телешоу «Титаны», а также работает тренером по дзюдо в Академии единоборств РМК.
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