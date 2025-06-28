28 июня 2025

Уральский боец завоевал серебро на чемпионате мира в Америке. Фото

Боец «Архангела Михаила» вышел в финал на Всемирных играх пожарных и полицейских
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николай представлял Россию в дисциплине дзюдо
Николай представлял Россию в дисциплине дзюдо Фото:

Боец клуба «Архангел Михаил» и член федерации дзюдо «Урал-Западная Сибирь» Николай Коваленко завоевал серебряную медаль на Всемирных играх пожарных и полицейских, которые проходят в американском городе Бирмингем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК.

«Для Николая это уже вторая награда на Всемирных играх: в 2019 году он завоевал золото, а теперь добавил к своей коллекции серебро», — сообщили представители академии. Боец представлял Россию в дисциплине дзюдо. В финале он сразился с бразильцем Марсело Ваз Да Сильва.

Всемирные игры пожарных и полицейских проводятся раз в два года и объединяют более 10 тысяч участников из разных стран, которые соревнуются в 60 дисциплинах. Николай Коваленко известен не только спортивными достижениями: ранее он дошел до полуфинала во втором сезоне экстремального телешоу «Титаны», а также работает тренером по дзюдо в Академии единоборств РМК.

Николай Коваленко (слева) и Марсело Ваз Да Сильва (справа)
Николай Коваленко (слева) и Марсело Ваз Да Сильва (справа)
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец клуба «Архангел Михаил» и член федерации дзюдо «Урал-Западная Сибирь» Николай Коваленко завоевал серебряную медаль на Всемирных играх пожарных и полицейских, которые проходят в американском городе Бирмингем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Для Николая это уже вторая награда на Всемирных играх: в 2019 году он завоевал золото, а теперь добавил к своей коллекции серебро», — сообщили представители академии. Боец представлял Россию в дисциплине дзюдо. В финале он сразился с бразильцем Марсело Ваз Да Сильва. Всемирные игры пожарных и полицейских проводятся раз в два года и объединяют более 10 тысяч участников из разных стран, которые соревнуются в 60 дисциплинах. Николай Коваленко известен не только спортивными достижениями: ранее он дошел до полуфинала во втором сезоне экстремального телешоу «Титаны», а также работает тренером по дзюдо в Академии единоборств РМК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...