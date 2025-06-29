29 июня 2025

В Свердловской области вновь ожидается неустойчивая погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Дожди ожидают свердловчан и в начале июля
Дожди ожидают свердловчан и в начале июля Фото:

В Свердловской области, несмотря на потепление, ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр». 

«30 июня будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, ночью местами туман», — рассказали синоптики в своем telegram-канале. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, днем потеплеет до +27 градусов.

На 1 июля синоптики прогнозируют переменную облачность по области, местами кратковременный дождь и грозы. Ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов, днем воздух прогреется до +28, на юго-западе области — до +20 градусов.

Характер погоды существенно не изменится и 2 июля. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие и умеренные дожди с грозами. Отдельные порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от +12 до +17 градусов, днем — от +21 до +26. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют небольшой дождь, ночью столбик термометра покажет +15, днем +23 градуса.

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В Свердловской области, несмотря на потепление, ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщает «Уральский Гидрометцентр».  «30 июня будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, ночью местами туман», — рассказали синоптики в своем telegram-канале. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, днем потеплеет до +27 градусов. На 1 июля синоптики прогнозируют переменную облачность по области, местами кратковременный дождь и грозы. Ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов, днем воздух прогреется до +28, на юго-западе области — до +20 градусов. Характер погоды существенно не изменится и 2 июля. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие и умеренные дожди с грозами. Отдельные порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от +12 до +17 градусов, днем — от +21 до +26. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют небольшой дождь, ночью столбик термометра покажет +15, днем +23 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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