07:34 22 ноября 2017 0

Подросток не подозревал, что его речь вызовет нездоровый ажиотаж Фото: «Первый канал»

Школьник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко объяснил, почему его речь в бундестаге вызвала нездоровый ажиотаж. По его словам, выложенное на YouTube выступление — это нарезка из фраз, выдернутых из контекста. Кроме того, сама речь в бундестаге получилась не такой, как планировалось изначально, — из-за того, что пришлось читать медленнее.

«Нам сказали читать медленнее для переводчиков, потому что они не успевают переводить. И поэтому у меня гораздо длиннее получилась речь. И поэтому то, что они нарезали, на YouTube навыкладывали видео, где последнего абзаца нет, там самое важное: то, что я искренне надеюсь, что не будет войн, они убрали это все. И … вот из-за этого скандал мог и раздуться», — приводит слова Николая «Говорит Москва».

Как отметила мать подростка Оксана Десятниченко, речь Николая изначально была рассчитана на 7-8 минут, но затем ее сократили до двух минут из-за регламента.

Ранее за подростка, которому устроили травлю из-за слов о солдатах Вермахта, вступились в Кремле. А в Общественном совете при Министерстве образования России отметили, что «никаких поводов для претензий мальчик не давал», сообщает «Эхо Москвы».