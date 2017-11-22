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22 ноября 2017
21 ноября 2017
07:34  22 ноября 2017 0

Школьник из Нового Уренгоя прокомментировал скандал вокруг своих слов о солдатах Вермахта

Подросток не подозревал, что его речь вызовет нездоровый ажиотажФото: «Первый канал»
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Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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Школьник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко объяснил, почему его речь в бундестаге вызвала нездоровый ажиотаж. По его словам, выложенное на YouTube выступление — это нарезка из фраз, выдернутых из контекста. Кроме того, сама речь в бундестаге получилась не такой, как планировалось изначально, — из-за того, что пришлось читать медленнее.

«Нам сказали читать медленнее для переводчиков, потому что они не успевают переводить. И поэтому у меня гораздо длиннее получилась речь. И поэтому то, что они нарезали, на YouTube навыкладывали видео, где последнего абзаца нет, там самое важное: то, что я искренне надеюсь, что не будет войн, они убрали это все. И … вот из-за этого скандал мог и раздуться», — приводит слова Николая «Говорит Москва».

Как отметила мать подростка Оксана Десятниченко, речь Николая изначально была рассчитана на 7-8 минут, но затем ее сократили до двух минут из-за регламента.

Ранее за подростка, которому устроили травлю из-за слов о солдатах Вермахта, вступились в Кремле. А в Общественном совете при Министерстве образования России отметили, что «никаких поводов для претензий мальчик не давал», сообщает «Эхо Москвы».

Наталья Володина
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