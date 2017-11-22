Бывшая гимнастка с мировым именем Алина Кабаева выбрала для международного мероприятия откровенный образ, выгодно подчеркивающий ее формы. На вручение премии Международной федерации спортивного кино и телевидения «Хрустальная медаль» за развитие детско-юношеского спорта она пришла в черном кожаном наряде, который, по мнению фанатов, «излучал секс».
Церемония проходила в Италии. Награду олимпийская чемпионка получила за проведение благотворительного детского фестиваля художественной гимнастики «Алина».
Для выхода в свет бывшая гимнастка выбрала черные рубашку и юбку из кожи. Стильный наряд выгодно подчеркнул формы чемпионки. Образ дополнили распущенные длинные волосы, красная помада и аккуратный маникюр, пишут «Дни.ру».
Поклонники сочли костюм Кабаевой сексуальным. «Прям сееееееекс!!!.. Скромно, но на самом деле ооооочень сексуально и возбуждающеее… О, Алина!» — прокомментировали фанаты наряд Кабаевой.
Фестиваль «Алина» — одно из крупнейших событий в мире художественной гимнастики. С 2009 года он ежегодно проводится под патронажем Благотворительного фонда Алины Кабаевой, объединяя сотни юных спортсменов из России и других стран.