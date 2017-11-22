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22 ноября 2017
13:42  22 ноября 2017 0

«Очень сексуально!» Кабаева пришла на международное мероприятие в кожаном наряде. ФОТО

Для международного мероприятия известная спортсменка выбрала черное кожаное платье, выгодно подчеркивающее изгибы телаФОТО: аккаунт FICTS Federation в Facebook

Бывшая гимнастка с мировым именем Алина Кабаева выбрала для международного мероприятия откровенный образ, выгодно подчеркивающий ее формы. На вручение премии Международной федерации спортивного кино и телевидения «Хрустальная медаль» за развитие детско-юношеского спорта она пришла в черном кожаном наряде, который, по мнению фанатов, «излучал секс».

Церемония проходила в Италии. Награду олимпийская чемпионка получила за проведение благотворительного детского фестиваля художественной гимнастики «Алина».

Для выхода в свет бывшая гимнастка выбрала черные рубашку и юбку из кожи. Стильный наряд выгодно подчеркнул формы чемпионки. Образ дополнили распущенные длинные волосы, красная помада и аккуратный маникюр, пишут «Дни.ру».

Поклонники сочли костюм Кабаевой сексуальным. «Прям сееееееекс!!!.. Скромно, но на самом деле ооооочень сексуально и возбуждающеее… О, Алина!» — прокомментировали фанаты наряд Кабаевой.

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ФОТО: страница Facedook FICTS Federation

Фестиваль «Алина» — одно из крупнейших событий в мире художественной гимнастики. С 2009 года он ежегодно проводится под патронажем Благотворительного фонда Алины Кабаевой, объединяя сотни юных спортсменов из России и других стран.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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