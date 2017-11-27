В Госдуме объяснили желание Совета Европы снять санкции с России

В Госдуме прокомментировали намерение Совета Европы снять антироссийские санкции. По мнению первого зампреда комитета нижней палаты парламента по международным делам Дмитрия Новикова, это объясняется опасением европейских политиков в отношении Москвы, которая может выйти из состава международной организации.
«Политика санкций против нашей страны дает явные сбои и возникает все больше понимания: с Россией нужно работать, а для этого надо учитывать ее интересы и не провоцировать ее на жесткие действия», — подчеркнул Новиков.
Также депутат отметил позицию постпреда Украины при СЕ Дмитрия Кулебы, который заявил, что Киев пересмотрит свои отношения с Советом Европы, если его руководство пойдет на нормализацию отношений в Россией, пишет RT.
По словам Новикова, политики из Украины торопятся вставить свое слово в этой ситуации, так как привыкли делать попытки ограничивать возможности Москвы на мировой арене.
Как уже сообщало «URA.RU», Совет Европы рассматривает возможность снятия санкций с России.