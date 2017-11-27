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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:28  27 ноября 2017 1

В Госдуме объяснили желание Совета Европы снять санкции с России

Выборы омбудсмена. Госдума. Москва, зал пленарных заседаний госдумы
В парламенте посоветовали не провоцировать МосквуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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В Госдуме прокомментировали намерение Совета Европы снять антироссийские санкции. По мнению первого зампреда комитета нижней палаты парламента по международным делам Дмитрия Новикова, это объясняется опасением европейских политиков в отношении Москвы, которая может выйти из состава международной организации.

«Политика санкций против нашей страны дает явные сбои и возникает все больше понимания: с Россией нужно работать, а для этого надо учитывать ее интересы и не провоцировать ее на жесткие действия», — подчеркнул Новиков.

Также депутат отметил позицию постпреда Украины при СЕ Дмитрия Кулебы, который заявил, что Киев пересмотрит свои отношения с Советом Европы, если его руководство пойдет на нормализацию отношений в Россией, пишет RT.

По словам Новикова, политики из Украины торопятся вставить свое слово в этой ситуации, так как привыкли делать попытки ограничивать возможности Москвы на мировой арене.

Как уже сообщало «URA.RU», Совет Европы рассматривает возможность снятия санкций с России.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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