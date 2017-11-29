«Открытие» запускает новый интернет-банк для физических лиц

10:30 29 ноября 2017 0

Мобильная версия интернет-банка «Открытия» максимально просто в использовании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Банк «Открытие» запустил новый Интернет-банк для физических лиц. Новый продукт разработчиков максимально адаптирован под мобильные устройства клиентов и значительно функциональнее своего предшественника.

Обновленная навигация приложения позволит быстро совершать базовые операции: все сервисы и продукты «Открытия» представлены на одной странице и сгруппированы по функциям. К примеру, перевести деньги на карту, телефон или осуществить платеж по реквизитам можно из одного окна, а шаблоны платежей, выведенные под главным меню и балансом счетов, позволят совершить привычную оплату в два клика.

Отметим, что в основе нового интернет-банка — собственная разработка «Открытия», созданная на независимой архитектуре. Ранее на данной платформе уже был создан интернет-банка для малого бизнеса. В дальнейшем платформа станет основой для мобильного приложения и других дистанционных продуктов.

«Новый интернет-банк — это не просто редизайн, это переосмысление банковского продукта. Мы полностью изменили пользовательский интерфейс и позаботились о лучшем юзабилити для наших клиентов, обеспечив стабильную работу в условиях растущей клиентской базы» — отметила Ксения Жигалова, начальник управления мобильного и интернет-банка «Открытия».

Подключиться к новому интернет-банку можно по адресу ib.open.ru. Для этого понадобится карта «Открытия» и телефон. Текущим клиентам регистрироваться заново не потребуется. Предыдущая версия интернет-банка будет действительна до осени 2018.