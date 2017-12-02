22:22 02 декабря 2017 0

Солдата-срочника уронили в военном госпитале Бурденко сразу после операции Фото: телеграмм-канал Mash

Солдат-срочник из Марий Эл пострадал несколько раз из-за халатности военных медиков. Лечение плеча обернулось для военного другими травмами, нанесли их в главном госпитале Минобороны — Бурденко.

Во время службы Егор получил вывих плеча, когда нес ящик с оружием, затем плечо оказывалось вывихнутым при любом неосторожном движении. Врачи отправили парня в Самару на операцию с диагнозом «привычный вывих», сообщает телеграмм-канал Mash. Однако от операции у самарских врачей солдат-срочник наотрез отказался. «Врачи относятся к пациентам очень халатно. Например, моему соседу по палате отрезали палец на ноге. У него началась гангрена, а врачи за этим не уследили», — рассказал Егор.

Операцию ему все же сделали, но уже в московском госпитале Бурденко. Когда парня несли из операционной в палату, его уронили. К основной травме добавилось еще две: сломанная ключица и разбитая голова.

«Осталось 10 дней до дембеля. Не знаю, доживу ли?», — задается вопросом солдат. Он уточняет, что до призыва в армию был абсолютно здоров.