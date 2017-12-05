21:12 05 декабря 2017 0

Эксперты убеждены, что ОСАГО спасет только либерализация тарифов Фото: Илья Московец © URA.RU

Российские страховые компании в 2018 году будут массово отказываться от работы с ОСАГО из-за невыгодности данного направления. Об заявил директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук.

«Если раньше ОСАГО был доходным видом страхования, и были сопутствующие большие виды, то сейчас ОСАГО — не доходный вид, потому что есть е-агент, агентское соглашение. Идет некое перераспределение убыточности, новых „клондайков“ я не вижу», — цитирует Жука информагентство ТАСС.

По мнению представителя Банка России, решением кризиса по ОСАГО может быть только освобождение тарифа от государственного регулирования. Он отметил, что в сложный период часть страховых компаний просто не переживет. «Год будет непростой — мы, возможно, увидим уменьшение количества компаний на рынке ОСАГО. Компаний было 180, осталось 60», — добавил Жук.

С оценкой Центробанка согласен исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев: «Новые страховщики не горят желанием заходить на рынок, видя его убыточность. Прогнозы по итогам 2018 года показывают, что рынок также будет уменьшаться. И если не произойдёт либерализация тарифов в середине 2018 года, ситуация может ещё больше ухудшиться», — отметил эксперт в беседе с «Национальной службой новостей».

Уфимцев добавил, что ОСАГО, несмотря на многочисленные минусы, является нужной системой, зарекомендовавшей себя в других странах. «К сожалению, на данный момент в ОСАГО есть серьёзный системный кризис. Он связан с тем, что тарифы, которые устанавливаются государством, в отдельных сегментах или в отдельных регионах, являются либо недостаточными, либо чрезмерными», — заключил эксперт.