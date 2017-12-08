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08 декабря 2017
07 декабря 2017
06 декабря 2017
13:58  08 декабря 2017 0

В Югре пенсионерка отдала незнакомцам 2,5 миллиона рублей «на лечение друга»

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Деньги незнакомцам нужны были якобы для помощи больному другуФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Сургуте у 80-летней женщины злоумышленники похитили 2,5 миллиона рублей. Пожилая женщина уже написала заявление в полицию.

По словам старушки, двое незнакомцев подошли к ней на улице и рассказали, что их друг попал в больницу после автомобильной аварии. Молодые люди пожаловались, что врачи не хотят его лечить, так как у пострадавшего нет страхового полиса. За свою помощь медики якобы просят деньги.

Молодые люди попросили у пожилой женщины в долг 2,5 миллиона рублей. Обещали на следующий день все вернуть. Старушка доверилась и сняла со своего счета в банке нужную сумму. «Получив деньги, они сообщили, что им необходимо срочно ехать в больницу, и скрылись. Только по пути домой женщина осознала, что стала жертвой мошенников», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Полицейские ведут розыск злоумышленников.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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