В Югре пенсионерка отдала незнакомцам 2,5 миллиона рублей «на лечение друга»

В Сургуте у 80-летней женщины злоумышленники похитили 2,5 миллиона рублей. Пожилая женщина уже написала заявление в полицию.
По словам старушки, двое незнакомцев подошли к ней на улице и рассказали, что их друг попал в больницу после автомобильной аварии. Молодые люди пожаловались, что врачи не хотят его лечить, так как у пострадавшего нет страхового полиса. За свою помощь медики якобы просят деньги.
Молодые люди попросили у пожилой женщины в долг 2,5 миллиона рублей. Обещали на следующий день все вернуть. Старушка доверилась и сняла со своего счета в банке нужную сумму. «Получив деньги, они сообщили, что им необходимо срочно ехать в больницу, и скрылись. Только по пути домой женщина осознала, что стала жертвой мошенников», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Полицейские ведут розыск злоумышленников.