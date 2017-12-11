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23:01  11 декабря 2017 0

Югорского экс-депутата приговорили к штрафу из-за незаконных 215 миллионов

Открытая лицензия от 22.07.2016, купюры, деньги
Экс-депутата оштрафовали на 400 тысяч рублейФото: Pixabay.com

В ХМАО вступил в законную силу приговор урайского городского суда в отношении бывшего депутата югорской думы Михаила Гнетова. Его ранее осудили по уголовной статье «Незаконное предпринимательство» и приговорили к штрафу, сообщили «URA.RU» в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Гнетова, как рассказали в силовом ведомстве, поймали на предпринимательской деятельности без регистрации в целях получения дохода в особо крупном размере. Было установлено, что с 2011 по 2013 годы экс-депутат в виде необлагаемой налогами арендной платы получил от физических и юридических лиц более 215 млн рублей. В Урае у политика есть магазин, крытый рынок, торгово-развлекательный комплекс и другие активы, сообщало «URA.RU».

В итоге экс-депутата осудили по уголовной статье и оштрафовали на 400 тысяч рублей. Затем Гнетов попал под амнистию в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. «Свою вину Гнетов не признал и направил в вышестоящий суд апелляционную жалобу. Судом ХМАО-Югры приговор Урайского городского суда оставлен без изменений», — отметили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Виктор Дорофеев
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