Нижневартовских автобусах завершили акцию по сбору писем с новогодними желаниями

В Нижневартовске подвели итоги акции по сбору писем с новогодними желаниями в городских автобусах. Заветные желания вартовчан передадут в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто».
«В Нижневартовске завершила работу мобильная почта Деда Мороза установленная в городских автобусах. Все письма будут направлены бандеролью в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза. Канцелярия Деда Мороза будет отвечать на письма весь следующий 2025 год», — рассказали агентству в пресс-службе «Домтрансавто».
Перевозчик также поделился некоторыми письмами, которые отправляли вартовчане. Так одна вартовчанка попросила у Деда Мороза, чтобы ее сын нашел себе вторую половинку. Другая девушка пожелала, чтобы для подобранной на улице собачки Зайки нашелся хозяин. В компании также поделились, что исполнят три самых добрых и заветных детских желания.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске за руль автобусов сядут Деды Морозы. В автобусах Дед Мороз и Снегурочка порадовали пассажиров памятными сувенирами и подарками.
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