17 января 2025

Нижневартовских автобусах завершили акцию по сбору писем с новогодними желаниями

© Служба новостей «URA.RU»
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Письма с новогодними желаниями вартовчан отправят в главную резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг
Письма с новогодними желаниями вартовчан отправят в главную резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг Фото:

В Нижневартовске подвели итоги акции по сбору писем с новогодними желаниями в городских автобусах. Заветные желания вартовчан передадут в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто». 

«В Нижневартовске завершила работу мобильная почта Деда Мороза установленная в городских автобусах. Все письма будут направлены бандеролью в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза. Канцелярия Деда Мороза будет отвечать на письма весь следующий 2025 год», — рассказали агентству в пресс-службе «Домтрансавто». 

Перевозчик также поделился некоторыми письмами, которые отправляли вартовчане. Так одна вартовчанка попросила у Деда Мороза, чтобы ее сын нашел себе вторую половинку. Другая девушка пожелала, чтобы для подобранной на улице собачки Зайки нашелся хозяин. В компании также поделились, что исполнят три самых добрых и заветных детских желания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске за руль автобусов сядут Деды Морозы. В автобусах Дед Мороз и Снегурочка порадовали пассажиров памятными сувенирами и подарками.

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В Нижневартовске подвели итоги акции по сбору писем с новогодними желаниями в городских автобусах. Заветные желания вартовчан передадут в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто».  «В Нижневартовске завершила работу мобильная почта Деда Мороза установленная в городских автобусах. Все письма будут направлены бандеролью в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза. Канцелярия Деда Мороза будет отвечать на письма весь следующий 2025 год», — рассказали агентству в пресс-службе «Домтрансавто».  Перевозчик также поделился некоторыми письмами, которые отправляли вартовчане. Так одна вартовчанка попросила у Деда Мороза, чтобы ее сын нашел себе вторую половинку. Другая девушка пожелала, чтобы для подобранной на улице собачки Зайки нашелся хозяин. В компании также поделились, что исполнят три самых добрых и заветных детских желания. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске за руль автобусов сядут Деды Морозы. В автобусах Дед Мороз и Снегурочка порадовали пассажиров памятными сувенирами и подарками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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