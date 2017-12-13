В Екатеринбурге сына высокопоставленного чиновника отправили в колонию

20:59 13 декабря 2017 0

Каюмов проведет 4,5 года в колонии за наркоторговлю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил на 4,5 года в колонию общего режима Александра Каюмова — 28-летнего сына главы Горнозаводского округа Евгения Каюмова. Мужчину обвинили по уголовной статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Александра Каюмова поймали на продаже 0,86 грамма соцветий конопли в Екатеринбурге 21 апреля, пишет «Между строк». Отец осужденного рассказал журналистам, что с покупателем, который для полиции осуществил контрольную закупку, его сына ранее познакомил друг. Сделка проходила в автомобиле; за предоставленные наркотики Каюмов-младший получил меченую купюру в 1000 рублей.

«URA.RU» писало, что Евгений Каюмов — в прошлом подполковник, начальник милиции общественной безопасности Невьянского района. История с сыном — не первый случай, когда Каюмова подводят родственники. Ранее за взятку шесть лет колонии получил брат зятя Каюмова Сергей Кондратьев, занимавший должность главного специалиста управления Роспотребнадзора по Свердловской области.