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13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
20:59  13 декабря 2017 0

В Екатеринбурге сына высокопоставленного чиновника отправили в колонию

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., наручники
Каюмов проведет 4,5 года в колонии за наркоторговлюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил на 4,5 года в колонию общего режима Александра Каюмова — 28-летнего сына главы Горнозаводского округа Евгения Каюмова. Мужчину обвинили по уголовной статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Александра Каюмова поймали на продаже 0,86 грамма соцветий конопли в Екатеринбурге 21 апреля, пишет «Между строк». Отец осужденного рассказал журналистам, что с покупателем, который для полиции осуществил контрольную закупку, его сына ранее познакомил друг. Сделка проходила в автомобиле; за предоставленные наркотики Каюмов-младший получил меченую купюру в 1000 рублей.

«URA.RU» писало, что Евгений Каюмов — в прошлом подполковник, начальник милиции общественной безопасности Невьянского района. История с сыном — не первый случай, когда Каюмова подводят родственники. Ранее за взятку шесть лет колонии получил брат зятя Каюмова Сергей Кондратьев, занимавший должность главного специалиста управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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