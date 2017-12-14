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12 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
12:46  14 декабря 2017 0

В индустриальном парке «Богословский» появился инвестор, готовый вложить полмиллиарда в канализационные трубы

Строительство ЖК
Гофрированная труба, которая будет производиться в Свердловской области, позволяет создавать практичные и долговечные системы водоотведенияФото: Анна Майорова © URA.RU

Компания «ЦСР Групп» создаст на территории индустриального парка «Богословский» производство гофрированной трубы для водоотведения. Производство расположится на земельном участке площадью 20 тыс. кв. м. Ввести производственные объекты в эксплуатацию резидент намерен до конца 2018 года.

Сначала компания планирует провести изыскательные работы, разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы. После этого начнется стройка объекта. Гофрированные трубы широко используются как в индивидуальном строительстве, так и в промышленных масштабах для организации сточных систем, отмечают в «Корпорации развития Среднего Урала», которая зарегистрировала резидента.

Инвестиции в проект составят более полумиллиарда рублей. Для реализации проекта будет привлечено заемное финансирование от НО «Фонд развития моногородов». Напомним, Фонд предоставляет финансирование проектам, реализуемым в монопрофильных муниципальных образованиях. Резидентам ТОСЭР «Краснотурьинск» и расположенного в его границах индустриального парка «Богословский» доступно софинансирование ФРМ на суммы от 100 млн до 1 млрд рублей (но не более 40% от общей стоимости проекта) по ставке 5% на срок до 8 лет. Такой длительный срок займа является уникальным условием программы.

Недавно на организованном КРСУ бизнес-завтраке, который был посвящен рынку нефтегазового машиностроения в Свердловской области, Сергей Карпов, первый заместитель генерального директора ФРМ, анонсировал дальнейшее снижение ставки софинансирования — в настоящий момент Фонд работает над этим вопросом.

Отметим, что в индустриальном парке «Богословский» завершено строительство вне- и внутриплощадной инфраструктуры. До конца 2017 года должна состояться приёмка объектов, после чего парк получит разрешение на ввод всех инженерных сетей в эксплуатацию. Таким образом, «Богословский» будет полностью готов к размещению на его территории производств, и сейчас началась активная фаза наполнения парка резидентами.

Дарья Косинцева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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