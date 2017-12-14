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14 декабря 2017
Главные новости 
15:21  14 декабря 2017 0

Пермские главврачи прошли масштабную «чистку». Итоги удивляют

Вакцинация от гриппа. Челябинск, медсестра, лекарство, укол, шприц, игла, медицина, врач
Пермские главврачи избежали массового увольнения и конкурсов с комиссиямиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минздрав Пермского края провел «чистку» среди главных врачей больниц и поликлиник. Как стало известно «URA.RU», почти все получили второй шанс.

В конце ноября истекли сроки трудовых договоров у 55 главных врачей медицинских учреждений Прикамья. Это треть от общего числа. При этом министерство здравоохранения отменило практику двухлетней давности и теперь стало назначать главврачей без конкурсных процедур, на свое усмотрение.

В региональном минздраве «URA.RU» сообщили, что в итоге из 55 главврачей с 51 продлили трудовые договоры. Таким образом, практически все специалисты сохранили рабочие места. Впрочем, стартовала «чистка» достаточно активно — в начале ноября стало известно о смене руководства Добрянской центральной районной больницы и городской больницы Березников. В первом случае должность получил 33-летний хирург Роман Конев, который ранее руководил лишь отделением. А в Березниках больницу возглавил сын знаменитого хирурга Сергея Суханова — 36-летний Михаил Суханов.

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. Пермь, матвеев дмитрий
Дмитрий Матвеев свое слово сдержал
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Исполняющий обязанности главы пермского минздрава Дмитрий Матвеев ранее в беседе с корреспондентом «URA.RU» анонсировал лишь отдельные кадровые решения и пообещал, что массового увольнения не будет.

Осенью 2015 года из-за замены главврачей разразился скандал, ударивший по позициям команды губернатора Виктора Басаргина. Истекли договоры у 30 главврачей, минздрав не стал продлевать контракты. Резонанс усилил тот факт, что лишь пару месяцев ведомство возглавлял вице-премьер, «варяг» из Екатеринбурга Ольга Ковтун — соратница главы региона. Тут же поползли слухи, что вакантные должности раздадут специалистам из Свердловской области. Общественность возмутилась поведением чиновников, поскольку удар пришелся в том числе на известных и уважаемых главврачей. Так, без работы едва не осталась Ольга Токмакова, руководитель пермской детской больницы, но за нее вступился коллектив.

В итоге «чистка» обернулась беспрецедентными мерами: Ковтун объявила, что главврачи будут назначаться абсолютно открыто, на условиях конкурса. Была создана специальная комиссия. Минздрав свое обещание сдержал, а жители соседнего региона пермские больницы в действительности не возглавили.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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