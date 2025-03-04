В поле возле поселка Морозкино в Троицком районе зафиксировано экологическое происшествие. Неизвестные выбросили на открытой территории останки крупного рогатого скота. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта» (ОНФ).
«Кадры жуткого зрелища прислали жители. Неизвестные сваливают останки крупноголового скота прямо на полях. „Народный фронт“ обратился в прокуратуру, Россельхознадзор и региональное министерство экологии с просьбой незамедлительно разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении ОНФ.
После опубликования информации общественниками останки животных были убраны. В ОНФ уточнили, что утилизация прошла в полном соответствии с ветеринарным законодательством. Между тем, власти муниципалитета обратились в правоохранительные органы, чтобы установить личность виновного.
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