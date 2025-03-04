04 марта 2025

Челябинцы ужаснулись усеянным останками полем возле поселка. Фото

В Троицком районе на поле обнаружили останки крупного рогатого скота
© Служба новостей «URA.RU»
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Заозерье место строительства нового моста. Пермь, снег, поле
Кадры прислали из Дробышевского сельского поселения Фото:

В поле возле поселка Морозкино в Троицком районе зафиксировано экологическое происшествие. Неизвестные выбросили на открытой территории останки крупного рогатого скота. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта» (ОНФ).

«Кадры жуткого зрелища прислали жители. Неизвестные сваливают останки крупноголового скота прямо на полях. „Народный фронт“ обратился в прокуратуру, Россельхознадзор и региональное министерство экологии с просьбой незамедлительно разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении ОНФ.

После опубликования информации общественниками останки животных были убраны. В ОНФ уточнили, что утилизация прошла в полном соответствии с ветеринарным законодательством. Между тем, власти муниципалитета обратились в правоохранительные органы, чтобы установить личность виновного.

Останки обнаружили у поселка в степи
Останки обнаружили у поселка в степи

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В поле возле поселка Морозкино в Троицком районе зафиксировано экологическое происшествие. Неизвестные выбросили на открытой территории останки крупного рогатого скота. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта» (ОНФ). «Кадры жуткого зрелища прислали жители. Неизвестные сваливают останки крупноголового скота прямо на полях. „Народный фронт“ обратился в прокуратуру, Россельхознадзор и региональное министерство экологии с просьбой незамедлительно разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении ОНФ. После опубликования информации общественниками останки животных были убраны. В ОНФ уточнили, что утилизация прошла в полном соответствии с ветеринарным законодательством. Между тем, власти муниципалитета обратились в правоохранительные органы, чтобы установить личность виновного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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