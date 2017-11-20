Пермский министр взял пример с губернатора. На врачей будут жаловаться в Instagram

Глава минздрава Перми Дмитрий Матвеев будет общаться с населением в Instagram. Чиновник уже честно рассказал пермякам о состоянии санузла в одной из больниц.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Матвеев обзавелся личной страницей в Instagram. Чиновник отметил, что в Пермском крае живут люди с очень активной гражданской позицией, поэтому глава минздрава намерен практиковать прямой сбор информации от населения.
«Надеюсь, что новый инструмент поможет, с одной стороны, лучше понимать реальные потребности жителей, а с другой — рассказывать про то хорошее, что удается сделать для здравоохранения», — цитирует Матвеева пресс-служба минздрава.
Пока и. о. министра отметился в Instagram только фотоотчетами с похода на выставку «Медицина и здоровье» и с выезда в Коми-Пермяцкий округ, где Дмитрий Матвеев участвовал в комплексной проверке медучреждений. «Почему-то в санузле не было света. Главврач сказал, что это временное явление, но надо проверять», — пишет глава минздрава о проверке больничного корпуса в Юрле. Жители пока никак не прокомментировали публикации и. о. министра.
Практику ведения страницы в Instagram в марте ввел губернатор Максим Решетников — его первой публикацией стало фото с журналистами, сделанное на первой пресс-конференции. Впрочем, другие руководители региона пока не перешли к общению с жителями в социальных сетях.
Дмитрий Матвеев на сегодняшний день является одним из немногих «варягов» в правительстве Пермского края. У него медицинское образование (терапевт). Ранее Матвеев работал в минздраве Чувашии, а последние несколько лет был вице-губернатором Кировской области и курировал социальную политику.