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17 ноября 2017
18:56  20 ноября 2017 0

Пермский министр взял пример с губернатора. На врачей будут жаловаться в Instagram

Бабич Мантуров и Решетников, заседание совета по промышленной политике ПФО. Пермь, решетников максим
Пример Максима Решетникова оказался заразителен для главы минздраваФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава минздрава Перми Дмитрий Матвеев будет общаться с населением в Instagram. Чиновник уже честно рассказал пермякам о состоянии санузла в одной из больниц.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Матвеев обзавелся личной страницей в Instagram. Чиновник отметил, что в Пермском крае живут люди с очень активной гражданской позицией, поэтому глава минздрава намерен практиковать прямой сбор информации от населения.

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. Пермь, матвеев дмитрий
«Варяг» Дмитрий Матвеев за короткое время сумел найти общий язык с медицинским сообществом Прикамья
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Надеюсь, что новый инструмент поможет, с одной стороны, лучше понимать реальные потребности жителей, а с другой — рассказывать про то хорошее, что удается сделать для здравоохранения», — цитирует Матвеева пресс-служба минздрава.

Пока и. о. министра отметился в Instagram только фотоотчетами с похода на выставку «Медицина и здоровье» и с выезда в Коми-Пермяцкий округ, где Дмитрий Матвеев участвовал в комплексной проверке медучреждений. «Почему-то в санузле не было света. Главврач сказал, что это временное явление, но надо проверять», — пишет глава минздрава о проверке больничного корпуса в Юрле. Жители пока никак не прокомментировали публикации и. о. министра.

Практику ведения страницы в Instagram в марте ввел губернатор Максим Решетников — его первой публикацией стало фото с журналистами, сделанное на первой пресс-конференции. Впрочем, другие руководители региона пока не перешли к общению с жителями в социальных сетях.

Дмитрий Матвеев на сегодняшний день является одним из немногих «варягов» в правительстве Пермского края. У него медицинское образование (терапевт). Ранее Матвеев работал в минздраве Чувашии, а последние несколько лет был вице-губернатором Кировской области и курировал социальную политику.

Стефан Савелли
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