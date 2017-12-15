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15 декабря 2017
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Главные новости Югры
13:00  15 декабря 2017 0

Прогноз «URA.RU» подтвердился. Отстраненный после смертельного ДТП с детьми глава СКР Югры вернулся на службу

Александр Бастрыкин временно отстранял от должности руководителя СУ СКР Анвара АхмедзяноваФОТО: «Персона РФ»

Руководитель СУ СК РФ по ХМАО-Югре Анвар Ахмедзянов, которого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин временно отстранял от должности, вернулся к работе. Об этом 15 декабря «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

В пресс-службе следственного управления информацию источника подтвердили. Согласно пресс-релизу ведомства, 14 декабря 2017 года в Ханты-Мансийске состоялась пресс-конференция на тему: «Результаты работы следственного управления по расследованию преступлений коррупционной направленности», где Анвар Ахмедзянов принял участие в качестве руководителя управления.

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Узнать, когда именно руководитель СУ СКР вернулся к должности, на момент публикации материала, не удалось. Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации Алина Никифорова сообщила, что такой информацией не владеет.

Напомним, в начале ноября Анвар Ахметзянов был отстранен от должности одновременно с руководством четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. Такое решение принял глава СКР Александр Бастрыкин после скандала в суде, когда был освобожден из-под стражи предполагаемый виновник автокатастрофы с автобусом, где погибли 10 детей (сборная Нефтеюганска по спортивной акробатике), водитель грузовика Раиль Саитханов.

Как ранее сообщало «URA.RU», временно отстраненный от занимаемой должности Анвар Ахмедзянов готовился к возвращению на свой пост уже в ноябре.

Игорь Волосин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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