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21:38  28 ноября 2017 0

Отстраненный от службы глава СК Югры готовится к возвращению

Ахметзянов уже управляет делами из тени. Но пока ему мешают враги-жалобщики
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Анвар Ахметзянов (справа) неформально руководит следственным управлением, несмотря на официальное отстранениеФото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры
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Руководитель Следственного управления СКР в Югре Анвар Ахметзянов, временно отстраненный от занимаемой должности главой ведомства Александром Бастрыкиным, с высокой долей вероятности вернется на свой пост в декабре. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщили «URA.RU» сразу два источника в правоохранительных органах автономного округа.

По данным инсайдеров, Ахметзянов уже неформально руководит управлением, тогда как де-юре эти обязанности возложены на заместителя руководителя, Александра Молибоженко. «Официально Анвар пока отдыхает, но фактически все решения проходят через него», — объясняет один из собеседников агентства.

Другой источник отмечает, что восстановлению Ахметзянова на посту активно препятствуют многочисленные оппоненты силовика из числа бизнесменов, тесно связанных с криминальным бизнесом. Инсайдер говорит, что недоброжелатели, в надежде предупредить возвращение руководителя управления, пишут письма с жалобами федеральному руководству СКР.

«Сейчас очень много негатива. Начальник вернется сразу, как утихнет шумиха», — говорит собеседник «URA.RU» на правах анонимности.

В СУ СК РФ по ХМАО информацию о перспективах Анвара Ахметзянова по возвращению на пост официально не комментируют.

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В начале ноября Анвар Ахметзянов был отстранен от должности одновременно с руководством четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. Такое решение принял Александр Бастрыкин. Глава комитета прилетел в Сургут после скандала в суде, который освободил из-под стражи предполагаемого виновника автокатастрофы с автобусом, где погибли 10 детей (сборная Нефтеюганска по спортивной акробатике), водителя грузовика Раиля Саитханова. Судья Людмила Блашкова приняла такое решение, сославшись на нормы законодательства, не позволявшие более содержать Саитханова в СИЗО. Согласно статье обвинения, предъявленной подсудимому, максимальный срок его нахождения в тюрьме истек.

Решение суда вызвало широкий общественный резонанс — родители погибших детей обрушились с критикой на СКР. По мнению пострадавших, следователи вели дело спустя рукава, большая часть принципиально важных улик была утрачена в первые часы еще на месте трагедии. Это позволило адвокату Саитханова добиться освобождения своего подзащитного.

После скандала следователи сменили вектор расследования — в качестве подозреваемых в деле появились должностные лица. В частности, был задержан исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий. Источники «URA.RU» считают, что в расследовании могут появиться и новые фамилии, в том числе и правительственных кураторов физической культуры и спорта.

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