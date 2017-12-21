Герой «Дома-2» повредил глаз во время ДТП с роскошной иномаркой. ФОТО

07:51 21 декабря 2017 0

Мужчина получил травму Фото: Сэм Селезнев ВКонтакте

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Сэм Селезнев травмировал глаз во время ДТП с иномаркой.

Как сообщает издание StarHit, мужчина переходил дорогу, в это время дорогая инормарка, пролетев мимо, впечаталась в столб. Осколки стекол долетели до Сэма, один из них попал ему в глаз.

«Водитель машины, уходя от столкновения с нарушителем, который, в свою очередь, ехал на „красный“, вылетел на обочину. С лихачом удалось избежать столкновения, а вот со столбом — нет. К счастью, водитель жив», — рассказал Селезнев журналистам.

Сэм после авариии Фото: StarHit

Потребуется ли мужчине операция пока неизвестно. Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», ранее в схожем ДТП две женщины погибли.