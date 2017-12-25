18:35 25 декабря 2017 4

Голикова рассказала о нарушениях в упраздненной компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Счетная палата РФ выявила в упраздненном Федеральном космическом агентстве (Роскосмос) нарушения на 600 млрд рублей в бюджетном и бухгалтерском учете. Об этом сообщила глава контрольного ведомства Татьяна Голикова.

«При проверке бюджета 2016 года был выявлен достаточно большой объем нарушений в ликвидированном Роскосмосе — не в корпорации, а именно в ликвидированном ведомстве, когда не были на учете научно-исследовательские разработки, капитальные вложения и так далее», — приводит ее слова «Ридус».

Ранее ведомство пережило другой громкий скандал. Запущенная с космодрома Восточный ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками не вышла на расчетную орбиту, космические аппараты упали в океан. В Роскосмосе причиной назвали неправильные расчеты, используемые системой управления. Вице-премьер Дмитрий Рогозин раскритиковал эти выводы ведомства, передавала «Национальная служба новостей». Также «URA.RU» сообщало, что помощник президента РФ Андрей Белоусов назвал работу Роскосмоса неэффективной.