Председатель КНР Си Цзиньпин осмотрел военную технику на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Это приурочено к параду в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. Он начнется с минуты на минуту.
Кроме того, во время церемонии открытия мероприятия глава Китая поприветствовал зарубежных гостей и выразил благодарность ветеранам войны. В своей речи он особо отметил, что уроки истории демонстрируют неразрывную связь между интересами и судьбами народов всего мира. Последние новости с парада — в трансляции от корреспондентов URA.RU с места событий.
