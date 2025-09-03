Си Цзиньпин выехал на смотр военной техники перед парадом Победы. Видео

Си Цзиньпин выехал на осмотр военной техники на параде
Си Цзиньпин выехал на осмотр военной техники на параде Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Председатель КНР Си Цзиньпин осмотрел военную технику на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Это приурочено к параду в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. Он начнется с минуты на минуту. 

Кроме того, во время церемонии открытия мероприятия глава Китая поприветствовал зарубежных гостей и выразил благодарность ветеранам войны. В своей речи он особо отметил, что уроки истории демонстрируют неразрывную связь между интересами и судьбами народов всего мира. Последние новости с парада — в трансляции от корреспондентов URA.RU с места событий.

