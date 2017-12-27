19:23 27 декабря 2017 13

Вячеслав Вегнер (в центре) готов отбиваться от внутрипартийных претензий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

27 декабря 2017 года состоится заседание бюро Чкаловского районного отделения КПРФ. Планируется рассмотреть вопрос об исключении из партии депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера.

Как сообщили «URA.RU» внутрипартийные источники, указание лишить Вегнера партбилета поступило от куратора партячейки в ЦК КПРФ Юрия Афонина. По неофициальной версии, москвич недоволен тем, что Вячеслав Вегнер самостоятельно обратился в штаб кандидата на пост президента Павла Грудинина с предложением оказать ему поддержку на территории региона.

Официальные причины исключения из партии будут другими. В частности, региональное руководство компартии недовольно отказом Вегнера платить так называемый «партмаксимум» в размере около 30 тысяч рублей с его депутатской зарплаты. В одном из частных внутрипартийных разговоров парламентарий заявил, что готов переводить эти деньги на счет партии. Такую выплату наличными он считает нарушением Налогового кодекса РФ.

Помимо этого, Вячеслав Вегнер отказался продлевать контракт со своими помощниками, которые до 29 декабря будут работать с ним в Заксобрании. Кандидатуры помощников в свое время были представлены Обкомом КПРФ.

Юрий Афонин назвал версию о репрессиях Вегнера за его попытку наладить контакт со штабом Грудинина «глупостью»: «Создан единый штаб патриотических сил, который возглавит лидер партии Геннадий Зюганов. Наша партийная организация будет активно работать в поддержку Грудинина, и мы надеемся получить много голосов в Свердловской области».

Юрий Афонин добавил, что считает Вегнера грамотным депутатом. Но отметил, что Вегнер давно дал понять, что «не видит себя в рядах КПРФ». В частности, Афонин напомнил, что на выборах свердловского губернатора парламентарий выступил в поддержку кандидата от «Единой России» Евгения Куйвашева. Он нарушал фракционную дисциплину, голосуя вразрез с партийной позицией — например, поддержал проект бюджета области на 2018 год. Помимо этого, Вегнер убрал со своего депутатского рабочего места флаг КПРФ и заменил его белым флажком со своей фамилией. «Какое бы решение ни приняла первичная организация, я отнесусь к нему с пониманием и поддержкой», — заявил Афонин.

Получить комментарий у лидера свердловских коммунистов Александра Ивачева не удалось. Он не ответил на телефонные звонки и СМС-сообщения. Сам Вячеслав Вегнер дал «URA.RU» следующий комментарий: «Я был в рядах КПСС с 1982 года и остаюсь коммунистом».