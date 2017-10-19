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19 октября 2017
18 октября 2017
08:30  19 октября 2017 0

Вячеслав Вегнер решил выйти из свердловского обкома КПРФ

Внеочередное заседание Законодательного Собрания Свердловской области. Екатеринбург, ивачев александр, вегнер вячеслав
Александр Ивачев (справа) не отпустил Вячеслава Вегнера из обкома КПРФФото: Анна Майорова © URA.RU

18 октября депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, против которого коллеги по КПРФ возбудили персональное партийное разбирательство, написал заявление о добровольном выходе из свердловского обкома партии.

Как сообщил «URA.RU» источник в партийной структуре, он направил письмо через своего представителя в обком. Но находящийся в этот момент в помещении лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев не стал принимать документ. Он сослался на то, что в данный момент ответственный за прием заявлений специалист находится на совещании. Сам Ивачев выполнить эту работу не смог, так как на руках у него не было надлежащего штампа. Когда и каким образом можно теперь будет покинуть руководящий партийный орган, депутату не пояснили.

Вячеслав Вегнер заявил «URA.RU», что решил выйти из обкома из-за большой загруженности: «У меня ежедневно много встреч с избирателями на территории. Более того, я не всегда успеваю приехать на заседания обкома, когда ко мне приходят приглашения. Но я был коммунистом и им останусь.

Александр Ивачев признался, что очень удивлен повелению сопартийца. «Вячеслав Михайлович [Вегнер] ведет себя как-то смешно. Лично к нам не приходит, присылает вместо себя другого человека. Общается с партийцами через СМИ. Очень хотелось бы, чтобы он пришел к нам, в глаза нам посмотрел. У нас в обкоме сидят уважаемые возрастные люди. Они хотели задать избранному по спискам партии депутату вопросы и получить на них ответы… если есть претензии, надо на них отвечать… Я лично готов пообщаться с коллегой», — сообщил «URA.RU» Ивачев.

Как ранее сообщало «URA.RU», 7 октября 2017 года на пленуме обкома свердловского отделения КПРФ депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера обвинили в нарушении партийных установок — он публично поддержал кандидата в губернаторы от «Единой России» Евгения Куйвашева и высказался в поддержку в строительства в Асбесте сурьмяного завода. В ближайшее время оценку его действиям должна дать Чкаловская районная первичка партии. По мнению ряда партийцев, это станет первым шагом к исключению Вячеслава Вегнера из партии.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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