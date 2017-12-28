В Пермском крае три министра избавились от приставки «и.о.»

Три министра правительства Пермского края получили официальное назначение. От приставки «и.о.» избавились глава минприроды Дмитрий Килейко, глава минздрава Дмитрий Матвеев и руководитель минэкономразвития Максим Колесников.
Распоряжения об официальных назначениях губернатор Максим Решетников подписал 27 декабря, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе краевого правительства. Сейчас в статусе исполняющего обязанности находится только один из членов кабмина — министр информационного развития и связи Игорь Никитин, которого назначили 26 декабря.
Дмитрий Матвеев был назначен и. о. министра здравоохранения в сентябре этого года. Дмитрий Килейко занял пост исполняющего обязанности главы минприроды в августе, а Максим Колесников стал и. о. министра связи в ноябре.