Кадырову вернули страницу в Facebook, но политик отказался

00:59 30 декабря 2017 0

Рамзан Кадыров отказался пользоваться Facebook Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Агрегатор авиабилетов United Airline Network освободил страницу главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook. Сейчас она называется «Чеченская республика», однако сам политик заявил, что не намерен возвращаться в эту социальную сеть.

Сейчас на странице размещены изображение национального герба и фотография гор, вот только в своем Telegram Кадыров написал, что не будет вести там аккаунт. «Заявляю, что принципиально не собираюсь возвращаться в Facebook. Еще раз повторяю — меня лично нет в Facebook. Это предельно ответственное заявление», — написал он.

На днях аккаунт Рамзана Кадырова в Facebook занял агрегатор авиабилетов United Airline Network. Тогда в компании сообщили, что просто попытались создать страницу с таким же адресом и у них получилось. Незадолго до этого, как напоминает RT, аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook был заблокирован. Позже стало известно, что это произошло из-за попадания политика под американские санкции.