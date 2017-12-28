{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,63
Динамика за 2 недели
Евро 68,79
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
29 декабря 2017
28 декабря 2017
20:27  28 декабря 2017 0

Аккаунт Кадырова в Facebook занял агрегатор билетов из Екатеринбурга. СКРИН

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Компания создала страницу с таким же адресом, как у главы ЧечниФото: Владимир Андреев © URA.RU

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook занял агрегатор авиабилетов United Airline Network (UAN). В компании сообщили, что просто попытались создать страницу с таким же адресом и у них получилось.

«Действительно, нами был зарегистрирован аккаунт с адресом в facebook.com/rkadyrov95/. 24 декабря мы узнали о блокировке аккаунта политика из СМИ, зашли по ссылке, где было указано, что страницы не существует, создали страничку с тем же именем и у нас получилось», — рассказали в UAN «Медиазоне».

В фирме, которая зарегистрирована в Екатеринбурге, подчеркнули, что не обладают никакой личной информацией со страницы Кадырова и готовы в любой момент покинуть аккаунт. «Хитрые баребухи, быстро логин занять сообразили», — написали на «стене» сообщества пользователи соцсети.

Ранее Кадыров назвал «мышиной возней» попытки США заблокировать его аккаунты в социальных сетях. Страницы Кадырова блокируются согласно санкционной политике США, пишет RT.

Сочетание бесподобное
Фото: скриншот Facebook rkadyrov95

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров