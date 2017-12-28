Аккаунт Кадырова в Facebook занял агрегатор билетов из Екатеринбурга. СКРИН

20:27 28 декабря 2017 0

Компания создала страницу с таким же адресом, как у главы Чечни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook занял агрегатор авиабилетов United Airline Network (UAN). В компании сообщили, что просто попытались создать страницу с таким же адресом и у них получилось.

«Действительно, нами был зарегистрирован аккаунт с адресом в facebook.com/rkadyrov95/. 24 декабря мы узнали о блокировке аккаунта политика из СМИ, зашли по ссылке, где было указано, что страницы не существует, создали страничку с тем же именем и у нас получилось», — рассказали в UAN «Медиазоне».

В фирме, которая зарегистрирована в Екатеринбурге, подчеркнули, что не обладают никакой личной информацией со страницы Кадырова и готовы в любой момент покинуть аккаунт. «Хитрые баребухи, быстро логин занять сообразили», — написали на «стене» сообщества пользователи соцсети.

Ранее Кадыров назвал «мышиной возней» попытки США заблокировать его аккаунты в социальных сетях. Страницы Кадырова блокируются согласно санкционной политике США, пишет RT.