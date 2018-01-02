На Урале разыскивают «ГАЗель», травмировавшую двух пешеходов

В Магнитогорске правоохранители разыскивают водителя белого автомобиля ГАЗ 3302. 29 декабря грузовик сбил двух пешеходов на улице Галиуллина и покинул место ДТП. Однако машину сняли камеры наблюдения.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД изъята видеозапись с камеры наружного наблюдения, установленная в доме номер 7а по Галиуллина, на которой виден автомобиль марки ГАЗ 3302, — рассказали 1obl.ru сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску. Судя по записи, «ГАЗель» сначала въезжает в квартал, через минуту выезжает и совершает наезд на пешеходов, отметили в управлении.
В результате аварии пострадали мужчина 1942 года рождения и женщина 1979 года рождения. У горожан нашли телесные повреждения различной степени тяжести.