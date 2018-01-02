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Главные новости Челябинской области
16:05  02 января 2018 0

На Урале разыскивают «ГАЗель», травмировавшую двух пешеходов

Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, знак аварийной остановки, дорога, дтп
У пешеходов обнаружили телесные повреждения различной степени тяжестиФото: pixabay.com

В Магнитогорске правоохранители разыскивают водителя белого автомобиля ГАЗ 3302. 29 декабря грузовик сбил двух пешеходов на улице Галиуллина и покинул место ДТП. Однако машину сняли камеры наблюдения.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД изъята видеозапись с камеры наружного наблюдения, установленная в доме номер 7а по Галиуллина, на которой виден автомобиль марки ГАЗ 3302, — рассказали 1obl.ru сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску. Судя по записи, «ГАЗель» сначала въезжает в квартал, через минуту выезжает и совершает наезд на пешеходов, отметили в управлении.

В результате аварии пострадали мужчина 1942 года рождения и женщина 1979 года рождения. У горожан нашли телесные повреждения различной степени тяжести.

Виктор Дорофеев
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