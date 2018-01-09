По словам очевидцев, спасатели отказались прийти бродяге на помощь
В городе Сортавала республики Карелия местный житель спас тонущую в ледяной воде собаку. Для этого мужчине пришлось пробираться к животному по льду в одном нижнем белье.
Как сообщает телеканал 360, провалившуюся под лед собаку заметили гуляющие по берегу жители. По их словам, звонки в МЧС ни к чему не привели. Тогда один из прохожих по имени Павел решил самостоятельно выполнить работу спасателей. Мужчина снял с себя верхнюю одежду и помог псу выбраться на сушу.
Ранее сообщалось, что пенсионерка из Челябинской области погибла, спасая щенка из пожара. Женщина хотела вынести маленького питомца из загоревшейся придомовой постройки, однако сама поплатилась за это жизнью.