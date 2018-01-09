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09 января 2018
08 января 2018
00:59  09 января 2018 0

В Карелии мужчина вытащил провалившуюся под лед собаку, которую отказалось спасать МЧС. ВИДЕО

МЧС пресс-конференция по безопасности Крещенских купаний Набережная 10 а Курган, собака
По словам очевидцев, спасатели отказались прийти бродяге на помощьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Сортавала республики Карелия местный житель спас тонущую в ледяной воде собаку. Для этого мужчине пришлось пробираться к животному по льду в одном нижнем белье.

Как сообщает телеканал 360, провалившуюся под лед собаку заметили гуляющие по берегу жители. По их словам, звонки в МЧС ни к чему не привели. Тогда один из прохожих по имени Павел решил самостоятельно выполнить работу спасателей. Мужчина снял с себя верхнюю одежду и помог псу выбраться на сушу.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Челябинской области погибла, спасая щенка из пожара. Женщина хотела вынести маленького питомца из загоревшейся придомовой постройки, однако сама поплатилась за это жизнью.

Наталья Полетавкина
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