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Главные новости Челябинской области
05:16  03 января 2018 1

В Челябинской области пенсионерка погибла, спасая щенка от пожара

Открытая лицензия от 12.05.2017, пожар, огонь пламя
Огонь от загоревшейся бани перекинулся на сарай, в котором женщина держала собакФото: pixabay.com

Жительница поселка Северный в Кыштыме Челябинской области погибла, спасая от огня щенков. Женщина профессиональна разводила породистых собак. Трагедия произошла за день до Нового года.

Как сообщает Nation News, 62-летняя местная жительница, проживавшая в частном доме на улице Фрунзе, затопила баню и пошла в дом, однако через некоторое время обнаружила, что баня и хозяйственные постройки во дворе охвачены пламенем. В одном из строений находился щенок хозяйка бросилась его спасать.

Правда, осуществить свое намерение женщине не удалось: и сама она, и питомец погибли. «Когда она открыла дверь, из-за притока кислорода в помещении все еще больше воспламенилось, и ее обдало огнем», — рассказал изданию «Кыштымский рабочий» начальник пожарной части №117 Николай Кузьмин. — Три собаки спаслись, потому что были в это время на улице. Щенка, ради которого хозяйка и бросилась в самое пекло, спасти не удалось».

Обгоревшее тело заводчицы было обнаружено огнеборцами рядом с сараем, где она держала животных. По факту ЧП проводится расследование, уточняются все обстоятельства случившегося.

Евгений Александров
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