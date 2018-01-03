Жительница поселка Северный в Кыштыме Челябинской области погибла, спасая от огня щенков. Женщина профессиональна разводила породистых собак. Трагедия произошла за день до Нового года.
Как сообщает Nation News, 62-летняя местная жительница, проживавшая в частном доме на улице Фрунзе, затопила баню и пошла в дом, однако через некоторое время обнаружила, что баня и хозяйственные постройки во дворе охвачены пламенем. В одном из строений находился щенок хозяйка бросилась его спасать.
Правда, осуществить свое намерение женщине не удалось: и сама она, и питомец погибли. «Когда она открыла дверь, из-за притока кислорода в помещении все еще больше воспламенилось, и ее обдало огнем», — рассказал изданию «Кыштымский рабочий» начальник пожарной части №117 Николай Кузьмин. — Три собаки спаслись, потому что были в это время на улице. Щенка, ради которого хозяйка и бросилась в самое пекло, спасти не удалось».
Обгоревшее тело заводчицы было обнаружено огнеборцами рядом с сараем, где она держала животных. По факту ЧП проводится расследование, уточняются все обстоятельства случившегося.