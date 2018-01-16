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16 января 2018
17:01  16 января 2018 0

В Екатеринбурге открывается свердловский избирательный штаб Путина. Его возглавят доверенные лица президента

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин указал, кто будет вести его кампанию на Среднем УралеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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В Екатеринбурге в среду, 17 января, пройдет официальное открытие Свердловского регионального избирательного штаба кандидата на пост президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает на своей странице в сети «Фейсбук» сопредседатель областного штаба ОНФ Анастасия Немец, он разместится по адресу проспект Ленина, 8. В этом здании ранее располагался завод ОЦМ. Впоследствии бывшие собственники предприятия переоборудования его в ЖК «Главный проспект».

Избирательный штаб Путина возглавят пять сопредседателей: Анастасия Немец, руководитель исполкома регионального ОНФ Жанна Рябцева, председатель областной организации ветеранов Юрий Судаков, советник ректора Уральского государственного экономического университета по патриотическому воспитанию Сергей Воронин, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин. Четверо из них ранее стали доверенными лицами кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Константин Джултаев
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