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17 января 2018
16 января 2018
21:33  16 января 2018 0

Стала известна розничная цена президентских авто проекта «Кортеж»

Визит президента Чехии Милоша Земана на УЗГА. Екатеринбург, кортеж, охрана, мигалка, спецслужбы, синие ведерки, машины сопровождения, эскорт
Автомобили будут выполнены в виде лимузина, седана и минивэнаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стала известна розничная стоимость автомобилей проекта «Кортеж» для первых лиц государства. Цена российских премиальных машин будет ниже зарубежных аналогов соответствующего класса, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Гайдаровском форуме.

«Для ориентира нужно брать цены премиальных автомобилей на российском рынке; целевая задача, которую мы перед собой ставим — 15% дисконт от этой цены», — приводит его слова ТАСС. Мантуров добавил, что в минимальной комплектации стоимость автомобилей «Кортежа» будет начинаться от 6 миллионов рублей. При установлении цен ориентир был на S-класс Mercedes или «семерку» BMW с мотором V12.

Ранее «URA.RU» информировало, что первые машины проекта «Кортеж» сдали в эксплуатацию. Об этом сообщил разработчик проекта Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ»). «Национальная служба новостей» сообщала о том, что премьер России Дмитрий Медведев посетил ФГУП «НАМИ», что по ошибке приняли за обыски. Всех сбили с толку силовики вокруг здания — стандартная мера безопасности.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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