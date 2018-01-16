Стала известна розничная цена президентских авто проекта «Кортеж»

21:33 16 января 2018 0

Автомобили будут выполнены в виде лимузина, седана и минивэна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стала известна розничная стоимость автомобилей проекта «Кортеж» для первых лиц государства. Цена российских премиальных машин будет ниже зарубежных аналогов соответствующего класса, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Гайдаровском форуме.

«Для ориентира нужно брать цены премиальных автомобилей на российском рынке; целевая задача, которую мы перед собой ставим — 15% дисконт от этой цены», — приводит его слова ТАСС. Мантуров добавил, что в минимальной комплектации стоимость автомобилей «Кортежа» будет начинаться от 6 миллионов рублей. При установлении цен ориентир был на S-класс Mercedes или «семерку» BMW с мотором V12.

Ранее «URA.RU» информировало, что первые машины проекта «Кортеж» сдали в эксплуатацию. Об этом сообщил разработчик проекта Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ»). «Национальная служба новостей» сообщала о том, что премьер России Дмитрий Медведев посетил ФГУП «НАМИ», что по ошибке приняли за обыски. Всех сбили с толку силовики вокруг здания — стандартная мера безопасности.