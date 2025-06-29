Удары «Кинжалами» по объектам ВПК на Украине: карта СВО 29 июня

ВС РФ сегодня ночью провели масштабную атаку по объектам военно-промышленного комплекса (ОПК) и нефтепереработке на украинской территории. Для этого были задействованы гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и дроны. Отмечается, что все цели удалось поразить. В этот же период на Украине, предположительно, был зафиксирован рекорд по применению беспилотников типа «Герань». Известно, что российские дроны ударили по промышленным военным объектам в нескольких регионах страны. Подробности событий по ключевым направлениям — в материале URA.RU.
Удары «Кинжалами» по объектам ВПК противника
Сегодня ночью российские военные провели масштабную атаку с применением ракетных комплексов «Кинжал» и беспилотников. Целями стали объекты военно-промышленного комплекса и нефтепереработки на территории Украины. В Минобороны сообщили, что ракеты запускались с воздушных, морских и наземных носителей. Все намеченные цели были поражены.
Удар по Украине рекордным числом «Гераней»
В ночь на 29 июня в ряде регионов Украины — Киевская, Одесская, Днепропетровская и другие области — были зафиксированы сильные взрывы. Также в Кременчуге (Полтавская область) и подконтрольной ВСУ части Запорожье промышленные предприятия получили повреждения. Однако пока неизвестно, какие именно это были объекты.
По информации местных СМИ, эта атака ВC РФ может отличаться беспрецедентным количеством примененных беспилотников типа «Герань». Военкоры сообщили, что было использовано свыше 450 дронов, а также порядка 40 ракет. В начале июня рекорд по числу задействованных БПЛА этого типа составлял 479 аппаратов.
При этом официальные лица в России неоднократно подчеркивали, что армия страны атакует только военные объекты противника — командные пункты, средства связи и предприятия ВПК. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что бойцы не наносят удары по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры.
Угледарское направление
ВС России установили контроль над населенными пунктами Червонная Зирка и Дачное, а также освободили Новоукраинку. Сейчас зафиксировано продвижение российских подразделений западнее села Шевченко — в направлении Малиевки и Камышевахи. Кроме того, отмечаются успехи бойцов южнее Мирного, передает военкор Евгений Лисицин в своем telegram-канале.
Херсонское и херсонское направления
Российские военные уничтожили штурмовая группа ВСУ у Антоновского моста под Херсоном. Кроме того, они поразили технику противника в районе Садового.
На харьковском участке фронта ВС РФ заняли позиции западение Волчанска. Также недалеко от населенного пункта они форсировали Северский Донец. В Волчанских хуторах продолжаются тяжелые бои.
Покровское направление
Сейчас идут бои в Муравке, также ВС РФ штурмуют Удачное и районы южнее него. Военные уже вышли к Молодецкому и освободили Бельгийку на этом участке фронта. Также бойцы активно бьют артиллерией и авиацией по Покровску и смещают противника с позиций в Новоподгородном и Новониколаевке.
Купянское направление
Российские войска освободили населенный пункт Новая Кругляковка. Помимо этого, сейчас под их контролем находятся мосты и дороги между Сеньково и Кругляковкой. При этом на окраинах Глушковки продолжаются позиционные бои.
Запорожское и часовоярское направления
ВС РФ продвинулись на один километр севернее Степового на запорожском участке фронта. Также на часовоярском направлении они продвигаются в самом городе и ведут тяжелые бои у Ступочек.
Краснолиманское и торецкое направления
Сейчас идут ожесточенные бои за Колодези в районе Красного Лимана. Также ВС России закрыли «карман» между населенными пунктами Новый Мир и Новомихайловка.
При этом на торецком участке фронта военные вышли к окраинам Белой Горы. Они также взяли опорный пункт ВСУ у реки Наумиха.
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