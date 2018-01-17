Юмористы из ХМАО будут шутить на «Первом канале» про стереотипы о кавказцах

10:15 17 января 2018 2

«Борцы» вернулись в высшую лигу КВН Фото: группа «Я люблю КВН» во «ВКонтакте»

Команда КВН «Борцы» (Сургут) по итогам фестиваля «КиВиН» вошла в состав высшей лиги. Об этом сообщается в официальном паблике Международного союза КВН в соцсети.

«Борцы», как правило, шутят над стереотипами о кавказцах и спортсменах. Команда КВН ранее называлась «Сборная СНГ по вольной борьбе» и уже принимала участие в высшей лиге в 2013 году, где дошла до полуфинала. Затем юмористы из Сургута пропустили несколько сезонов, но в 2017-м выиграли «малый кивин в темном» (шестое место в музыкальном фестивале) и Кубок мэра Москвы.

Отметим, из 20 команд в составе высшей лиги в новом сезоне УрФО будут будут представлять четыре — помимо «Борцов», это «Театр уральского зрителя» (Челябинск), «Сборная бывших спортсменов» (Пермский край), «Наполеон Динамит» (Тюменская область). Финал фестиваля «КиВин» покажут на «Первом канале» 28 января.