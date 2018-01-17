В ХМАО судья, освободивший чиновника-взяточника в зале суда, ушел в отставку

14:37 17 января 2018 0

Просто совпадение: судья признал чиновника взяточником, назначил ему штраф, а потом ушел в отставку Фото: depositphotos.com © URA.RU

Заместитель председателя Лангепасского городского суда Андрей Сысуев ушел в отставку. Это произошло на следующий день после вынесения приговора бывшему вице-мэру города Андрею Миниахметову, сообщили «URA.RU» собственные источники.

По данным инсайдеров, отставка Сысуева была заранее согласована и назначена на следующий после вынесения приговора Миниахметову день. В пресс-службе Лангепасского городского суда не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию. Помощник председателя суда Ирина Плаксенкова заявила, что должна посоветоваться с главным судьей города, но к моменту публикации так и не смола прокомментировать отставку Андрея Сысуева.

Как сообщало «URA.RU», Лангепасский городской суд освободил из-под стражи экс-замглавы города Андрея Миниахметова. Чиновника обвиняли в получении взятки в один миллион рублей от Андрея Гурина — владельца фирмы из Когалыма ООО «КонцессКом».

Суд признал Миниахметова виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей. По данным источников в силовых структурах региона, сторона обвинения при этом запрашивала 11 лет колонии. В окружной прокуратуре отметили, что приговор пока в законную силу не вступил, но решение об апелляции в ведомстве пока не принято.

Напомним, по одной из версий, дело против Миниахметова имело политическую подоплеку. Следствие рассматривало гипотезу, что чиновник передавал полученные от предпринимателей деньги кандидату в депутаты региональной Думы, советнику губернатора Югры по вопросам внутренней политики Андрею Филатову в качестве частичной оплаты неофициальных расходов на избирательную кампанию. Филатов избрался в 2016 году в парламент Югры от «Единой России». Доказать эту версию не удалось, и Филатов смог пройти в Думу, где занял пост руководителя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.