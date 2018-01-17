12:22 17 января 2018 6

Заявление на Трапезникова написали в ноябре 2017 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские предприняли попытку списать дело в архив и подготовили отказной материал по заявлению 83-летней Евдокии Мавлюгиной, председателя Совета ветеранов УЭТМ, обвинившей 39-летнего главу Орджоникидзевского района Екатеринбурга Вячеслава Трапезникова. Пенсионерка обвинила чиновника в физическом насилии.

«В декабре прошлого года был отменен отказной материал, и прокуратура рекомендовала провести еще одну экспертизу», — сообщил «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. В результате 11 января начальник СО СКР Орджоникидзевского района отложил принятие окончательного решения до того момента, когда поступят материалы судебно-медицинской экспертизы.

Ранее «URA.RU» рассказывало о скандале, разразившемся вокруг Вячеслава Трапезникова. Председатель Совета ветеранов написал УЭТМ на него заявление первого ноября 2017 года. В этом заявлении 83-летняя женщина описала, как на нее напал 39-летний глава района. По словам пенсионерки, это случилось после собрания 18 октября в ДК «Эльмаш». На собрании выступил депутат Заксобрания, секретарь районного отделения «Единой России» Игорь Володин. Затем от его имени пожилым людям предложили подарки. «Что тут началось, работники администрации района… стали на меня кричать и размахивать руками, даже ветераны возмутились, почему они так ведут себя», — написала в заявлении Евдокия Малюгина.

20 октября пенсионерка пошла на прием к главе района, где и произошло нападение. «Я только зашагнула в кабинет Трапезникова, как он меня схватил за плечи, протащил на середину кабинета и говорит: «Я тебя сейчас к стенке поставлю, раз ты ко мне зашла, я скажу что ты деньги украла, я у тебя квартиру отберу, я тебя размажу. Я тебя выгоню и поставлю председателем Совета своего человека. Ох, как он меня оскорбил, — написано в заявлении. — Я молчала. Он меня спрашивает: ты знаешь, за что я тебя так? За то, что ты приглашаешь Володина».

Ранее агентство сообщало о конфликте между главой района Вячеславом Трапезниковым и руководителем районной ячейки «Единой России» Игорем Володиным.