18:35 17 января 2018 2

На конкурс «Хочу делать добро» заявили 3320 проектов со всей страны Скриншот страницы «Хочу делать добро» в Facebook

Состоялся второй этап Всероссийского конкурса для развития волонтерства в России «Хочу делать добро». Волонтерские и социальные инициативы, принимающие участие в конкурсе, получили в общей сложности более 340 тысяч голосов со всей страны.

Из 3320 проектов со всех регионов страны были отобраны более 500 инициатив, которым предстоит пройти экспертную комиссию. Народное голосование проходило на сайте проекта. «Россия — это страна возможностей, каждый желающий может проявить себя», — отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Он заявил, что надеется на новый толчок для создания большего числа добровольческих проектов в России. По его мнению, особенно это актуально в 2018 году, который Владимир Путин назвал «Годом добровольца и волонтера».

На первое место по итогам народного голосования попал проект из Республики Бурятия «Мамина забота» (1758 голосов), который направлен на решение проблемы занятости социально незащищенного населения, не имеющего возможности устроиться на работу с полной занятостью. Имеются ввиду женщины в декрете, многодетные родители и инвалиды. В проекте представлен график, который позволит работать по три часа в день и создавать в это время изделия ручной работы.

На втором месте с 1631 голосом оказался проект из Удмуртской республики «ИГГС — помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП, пропаганда безопасности дорожного движения». Разработчики проекта хотят с его помощью уменьшить количество ДТП, повысить уровень культуры на дороге, оказать материальную помощь пострадавшим в ДТП и их семьям и обеспечить правовую защиту граждан.

На третьем месте — проект из Чеченской Республики «Робоцентр — бесплатные занятия по робототехнике для детей-сирот и инвалидов, занятия для детей из неблагополучных семей» (1437 голосов). В регионе «Робоцентр» будет первой детской робототехнической школой. Дети там смогут узнать азы программирования и алгоритмизации, научатся конструировать системы автоматизации различных процессов. Кроме того, у ребят будет возможность собрать роботов для участия в робототехнических соревнованиях регионального и федерального уровней.

Чуть меньше голосов набрали проекты: «Дети Красноярска в безопасности. Академия детской безопасности „Умка“» (Красноярский край) — 1302 голоса, «Взаимопомощь на дорогах» (Краснодарский край) — 1151 голос. Более 500 тысяч человек приняли участие в голосовании. Самыми активными стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода и Красноярска.

Следующий этап состоится в феврале. Эксперты определят около 150 победителей, презентация лидеров состоится на окружном форуме «Доброволец России: СФО» 23—26 февраля. Лучшие проекты попадут на карту «Добровольцы России», и смогут быть тиражированы в регионах.

Организаторами конкурса «Хочу делать добро» выступают Росмолодежь, Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров, Высшая школа экономики и Российское движение школьников. Заявки на конкурс принимались по шести направлениям: «Забота и внимание», «Культура и искусство», «Просвещение», «Город», «Новые медиа» и «Гражданское участие». Принять участие в конкурсе могли граждане России трех возрастных категорий: 9-13 лет, 14-17 лет и 18-30 лет.

Конкурс «Хочу делать добро» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов: «Чтобы и молодые люди у нас понимали, видели, что (…) лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей».