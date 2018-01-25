ФАС предложила добавлять рвотное средство в алкогольные суррогаты

17:59 25 января 2018 1

ФАС выступила против запрета на продажу дешевых спиртосодержащих жидкостей Фото: Илья Московец © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба отклонила проект стратегии формирования здорового образа жизни, который был разработан Минздравом. Ведомство в том числе выступило против запрета на продажу дешевых спиртосодержащих жидкостей и предложило добавлять в них вещества, вызывающие рвотный рефлекс.

ФАС нашла в документе Минздрава целый ряд противоречий. Так, служба просит предоставить результаты исследований о вреде вейпов и электронных сигарет, а также считает слишком жесткими предложенные меры по борьбе с курением. Маркировка полезных и вредных продуктов, акцизы на сладкое и продукцию с высоким содержанием соли тоже не вызвали одобрения ФАС. По мнению ведомства, другая инициатива — добавить в потребительскую корзину больше рыбы, овощей и фруктов — не имеет смысла, так как не сможет повлиять на потребительские предпочтения россиян.

Ранее Минздрав уже предлагал россиянам употреблять меньше хлеба, сыра и колбасы, так как эти продукты могут содержать избыток соли, сахара и опасные трансжиры. Также ведомство выступало за ограничение рекламы фаст-фуда и сладостей.