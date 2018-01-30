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30 января 2018
29 января 2018
Главные новости Челябинской области
13:27  30 января 2018 4

Челябинка умерла в поликлинике на глазах у сына

Евгений Боровик в МСЧ-70. Поликлиническое отделение. Екатеринбург, регистратура, медицина, ольница, больница, поликлиника
Челябинка скончалась в холле поликлиникиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительница Челябинска скончалась в поликлинике горбольницы №8 (Тракторозаводский район), куда пришла в сопровождении сына. Женщине стало плохо уже в холле. Врачи пытались спасти пациентку, но не смогли, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь горздрава Ирина Пономарева.

«Женщина пришла на плановый прием с сопровождающим. В холле ей стало плохо. Сначала врачи огородили ее ширмами и пытались провести сердечно-легочную реанимацию, затем приехала скорая помощь. К сожалению, спасти пациентку не удалось», — сказал представитель горздрава.

Собеседница не стала говорить о заболевании челябинки, сославшись на врачебную тайну. Она лишь заметила, что из-за болезни женщина и пришла в поликлинику на плановый прием.

Сергей Леонов
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