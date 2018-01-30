Челябинка умерла в поликлинике на глазах у сына

Челябинка скончалась в холле поликлиники
Жительница Челябинска скончалась в поликлинике горбольницы №8 (Тракторозаводский район), куда пришла в сопровождении сына. Женщине стало плохо уже в холле. Врачи пытались спасти пациентку, но не смогли, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь горздрава Ирина Пономарева.
«Женщина пришла на плановый прием с сопровождающим. В холле ей стало плохо. Сначала врачи огородили ее ширмами и пытались провести сердечно-легочную реанимацию, затем приехала скорая помощь. К сожалению, спасти пациентку не удалось», — сказал представитель горздрава.
Собеседница не стала говорить о заболевании челябинки, сославшись на врачебную тайну. Она лишь заметила, что из-за болезни женщина и пришла в поликлинику на плановый прием.