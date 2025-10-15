В Челябинске снесут почти 20 домов ради строительства нового микрорайона. Скрин

Общая площадь участка под застройку - 21,02 гектаров
Общая площадь участка под застройку - 21,02 гектаров

В Ленинском районе Челябинска в границах Копейского шоссе снесут ветхие бараки около одного из челябинских заводов. На их месте построят новый микрорайон с социальными объектами. Градостроительный потенциал участка достигнет не менее 294 250 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.

«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах Копейского шоссе, улиц Туркменской, Уральской, Горелова, Пирогова, Обуховской с учетом многоквартирного дома по Копейскому шоссе, 15 в Ленинском районе города Челябинска. Общая площадь участка — 21,02 гектаров», — сообщается на сайте мэрии.

Как сообщается в документации н сайте мэрии, на территории могут возвести среднеэтажные, многоэтажные дома, а также социально-значимые объекты. Там могут возвести школы, детские сады, больницы, аптеки, магазины, кафе и рестораны, предприятия бытового обслуживания. Под расселение подпадают 19 бараков и хозяйственные постройки. Победитель аукциона должен будет построить новый микрорайон в течение семи лет.

Под расселение подпадают 19 бараков и хозяйственные постройки
Под расселение подпадают 19 бараков и хозяйственные постройки
Фото:

