В Ленинском районе Челябинска в границах Копейского шоссе снесут ветхие бараки около одного из челябинских заводов. На их месте построят новый микрорайон с социальными объектами. Градостроительный потенциал участка достигнет не менее 294 250 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.
«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах Копейского шоссе, улиц Туркменской, Уральской, Горелова, Пирогова, Обуховской с учетом многоквартирного дома по Копейскому шоссе, 15 в Ленинском районе города Челябинска. Общая площадь участка — 21,02 гектаров», — сообщается на сайте мэрии.
Как сообщается в документации н сайте мэрии, на территории могут возвести среднеэтажные, многоэтажные дома, а также социально-значимые объекты. Там могут возвести школы, детские сады, больницы, аптеки, магазины, кафе и рестораны, предприятия бытового обслуживания. Под расселение подпадают 19 бараков и хозяйственные постройки. Победитель аукциона должен будет построить новый микрорайон в течение семи лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!