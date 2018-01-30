Уральцы бьют тревогу из-за сноса целого поселка. Замаливать грехи едет экс-министр

16:35 30 января 2018 0

Сергей Бидонько в Карпинске подумает, как помочь селянам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Семья Комаровых из поселка Каквинские Печи (Карпинский ГО) боится остаться без жилья из-за ликвидации муниципалитета. По словам людей, чтобы получить законное жилье, им придется доказать, что они малоимущие.

Свои проблемы уральцы изложили в открытом письме бывшему мэру Карпинска, экс-министру строительства Свердловской области, а ныне депутату Госдумы Сергею Бидонько. По словам Комаровых, с 1980 года они прописаны в поселке, однако в 2013 году были вынуждены переехать в Карпинск, потому что в поселке не было никакой медицинской помощи. В 2014 году поселок было решено ликвидировать, а жителей переселить в Карпинск. Первыми пересилили семьи с детьми, остальные остались ждать очереди. За это время, якобы изменилось законодательство, и право на получение квартиры получат лишь малоимущие семьи.

«Объясните, почему я, житель ликвидируемого поселка, вынужденный снимать жилое помещение в городе, так как в поселках нет никаких условий для нормального проживания, а, чтобы получить жилое помещение в городе, я должен состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и должен быть признан малоимущим? А остальные живущие там? И я уверен, никого не поставят на учет как малоимущих, и что дальше?», — переживает в открытом письме селянин. Текст послания опубликован в газете «Вечерний Карпинск».

В беседе с «URA.RU» Сергей Бидонько сообщил, что первого февраля намерен посетить Карпинск, где будет обсуждать, в том числе, и этот вопрос. «Я занимался им, еще будучи главой. Об открытом письме узнал от вас, но учту информацию во время встречи с селянами. Всем должны представить жилье за счет муниципалитета, вопрос по необходимости для этого статуса малоимущих я уточню», — отметил Бидонько. Получить оперативный комментарий главы Карпинска Андрея Клопова не удалось.