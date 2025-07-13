Downdetector сообщает о масштабном сбое в Telegram

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Пользователи жалуют на сбой в Telegram
Пользователи жалуют на сбой в Telegram Фото:

Downdetector сообщает о масштабном сбое в Telegram. По информации ресурса, за последний час поступило более 1000 комментариев от пользователей о проблемах с доступом в мессенджер.

Среди претензий, которые высказывают пользователи: слишком долго грузится приложение, не грузится медиаконтент, не приходят сообщения. Проблемы наблюдаются даже при стабильном соединении с интернетом. Заявки поступают из Санкт-Петербурга, Крыма, Нижегородской, Московской и Свердловской областей.

Пользователи жалуются на проблемы с доступом в Telegram
Пользователи жалуются на проблемы с доступом в Telegram
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Downdetector сообщает о масштабном сбое в Telegram. По информации ресурса, за последний час поступило более 1000 комментариев от пользователей о проблемах с доступом в мессенджер. Среди претензий, которые высказывают пользователи: слишком долго грузится приложение, не грузится медиаконтент, не приходят сообщения. Проблемы наблюдаются даже при стабильном соединении с интернетом. Заявки поступают из Санкт-Петербурга, Крыма, Нижегородской, Московской и Свердловской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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