Пользователи жалуют на сбой в Telegram
Downdetector сообщает о масштабном сбое в Telegram. По информации ресурса, за последний час поступило более 1000 комментариев от пользователей о проблемах с доступом в мессенджер.
Среди претензий, которые высказывают пользователи: слишком долго грузится приложение, не грузится медиаконтент, не приходят сообщения. Проблемы наблюдаются даже при стабильном соединении с интернетом. Заявки поступают из Санкт-Петербурга, Крыма, Нижегородской, Московской и Свердловской областей.
Пользователи жалуются на проблемы с доступом в Telegram
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!