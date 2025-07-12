Житель Свердловской области Андрей Корсаков осенью выиграл в лотерею 10 миллионов рублей, на которые купил квартиру и машину. Об этом URA.RU сообщили представители «Столото» со ссылкой на победителя.
«Получив выигранные средства на банковские реквизиты в установленный законодательством срок, мужчина реализовал на них все задуманные планы. Он купил квартиру, машину и оборудование для работы», — сказали в компании.
Корсаков работает личным водителем, монтирует системы вентиляции и кондиционирования, а в свободное время любит бывать с сыном на рыбалке. Получая деньги, мужчина признался, что впечатления от победы у него не прошли даже полгода спустя. Счастливец заявил, что будет играть и дальше в надежде на новый выигрыш.
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