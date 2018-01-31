Пермский художник решил сделать бизнес на работе, восхитившей Дудя

Художник-граффитист из Перми Алексей Илькаев, изобразивший на льду заснеженной Камы «Плачущего человека», выпустил первую серию футболок Sad Face. Запоминающийся образ художник начал рисовать на заборах и заброшенных зданиях Перми еще в 2011 году.
К пермяку много раз обращались с вопросом, можно ли купить футболку с его рисунком. Именно так появилась идея перенести «грустное лицо» на ткань, пишет портал «Текст». Илькаев выпустил две партии футболок: в первой рисунок нанесен вручную специальными красками, а во второй использовалась печать шелкографией. Почти все футболки раскупили поклонники Sad Face.
Как ранее писало «URA.RU», Алексей Илькаев стал широко известен после того, как на его работу обратил внимание спортивный журналист и блогер Юрий Дудь. На своей странице в Instagram он разместил фото «Плачущего человека», которого пермяк изобразил на реке Каме.