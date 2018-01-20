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21 января 2018
20 января 2018
18:40  20 января 2018 0

«Круть на январской Каме». Юрий Дудь пришел в восторг от работы уральского художника

Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Юрий Дудь следит за культурной жизнью УралаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский спортивный журналист и блогер Юрий Дудь поддержал работу пермского художника Алексея Илькаева, изобразившего на льду Камы «Плачущего человека». На своей странице в Instagram Дудь разметил видео снежного рисунка, снятое с квадракоптера.

«Пермский художник Алексей Илькаев устроил вот такую круть на январской Каме», — отметил Дудь. Свой пост столичный журналист приправил фирменным нецензурным хештегом, которым он отмечает наиболее понравившиеся ему культурные явления.

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Пермские пользователи Instagram поблагодарили Дудя за внимание к рисунку отметив, что без добрых слов от звезды Youtube работа Илькаева осталась бы незамеченной за пределами столицы Прикамья. «Просто огонь и космос… Круть… С ума сойти… Дудь красава! Это событие осталось бы незамеченным даже для самой Перми. А тут об этом узнала вся Россия», — отмечают подписчики Дудя.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Юрий Дудь остался в восторге от посещения Екатеринбурга. Отдельно журналист выделил выдающееся местное крафтовое пиво.

Сергей Макеев
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