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18 января 2018
17 января 2018
Главные новости Пермского края
10:49  18 января 2018 0

В Перми, на льду Камы, появилось огромное грустное лицо. ВИДЕО

«Плачущий человек» открыл пермякам «тайну»ФОТО: скрин с видео

На реке Каме появился «Плачущий человек». Огромный рисунок сделал местный художник Алексей Илькаев, чтобы открыть пермякам тайну бытия. Об этом сообщает паблик «Мой город Пермь» во «ВКонтакте».

Художник Илькаев, более известный как Sad Face, запечатлел на льду огромное грустное лицо. Его видно не только с моста через Каму, но и с высоты птичьего полета. Портрет «плачущего человека» художник объяснил желанием обратить внимание горожан на реку и поразмышлять о вечной спешке людей. «Идея такая — показать, что река Кама живая и она существует. Часто она даже поживее людей, которые переправляются через нее каждый день по своим „важным“ делам. Если кратко, то мир — это тайна, а все, что делают люди, — глупости».

Некоторые пользователи раскритиковали творение художника: «Россия — для грустных… Всем надо остаться дома и проникнуться депрессией… Теперь следите за статистикой страховых ДТП на мосту», — отметили недовольные. Однако большинство пермяков пришло в восторг от огромного портрета на льду: «Прикольно! Хоть что-то новое — и именно у нас в Перми… Оч. круто! Такое олицетворение реки очень по душе».

Рита Теркина
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