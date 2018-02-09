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Главные новости Югры
14:14  09 февраля 2018 1

Совет директоров главного СМИ правительства Югры досрочно уходит в отставку. Власти уже решили, кто будет руководить холдингом

Комарова и родители инвалидов. Сургут, шумакова елена
Главный пиарщик губернатора Комаровой Елена Шумакова попросила убрать ее из руководства «Новостей Югры»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководитель департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова (сейчас находится в декрете) покидает совет директоров медиахолдинга «Новости Югры». Соответствующую директиву акционерам «НЮ» рассмотрели на заседании правительства ХМАО.

Согласно установке, которую получат акционеры холдинга, действующий совет директоров досрочно прекращает полномочия и будет набран новый состав — кандидатуры уже согласованы. Ключевое изменение — совет директоров медиахолдинга покинет директор депсвязей ХМАО Елена Шумакова.

Елена Шумакова рассказала «URA.RU», что сама попросила убрать ее из совета директоров «Новостей Югры». «Состав меняется ежегодно. Поскольку я сейчас в декретном отпуске, я попросила себя заменить на тех людей, которые в данный момент работают. И в этом, и в других подобных органах управления», — отметил Шумакова.

Форум "Единой России". Нефтеюганск, Команда Югры, Липатова Галина
В совет директоров медиарупора властей Югры вошла Галина Липатова
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вместо Шумаковой в состав включат Галину Липатову, начальника управления по обеспечению открытости органов власти депсвязей, по совместительству — замдиректора этого же департамента. Липатова ранее была советником первого вице-губернатора Алексея Шипилова. Добавим, в новом составе свои позиции сохранят заместитель директора депимущества Югры Татьяна Мирошник и начальник управления корпоративной политики Илья Зюзев. В холдинге заменят представителя Общественной палаты региона — вместо Натальи Масловой будет Ирина Шевченко. В совет директоров также войдет Мария Орлова, начальник административно-правового управления департамента общественных и внешних связей округа.

Как ранее сообщало «URA.RU», флагман правительственного холдинга, газета «Новости Югры», в январе 2018 года вышла в печать c новым дизайном. Редакция СМИ обещает читателям перемены и в информационной политике — газета намеревается поднимать острые темы и публиковать критические материалы.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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