Захарова рассказала о «нечеловеческой» риторике политиков США

06:27 10 февраля 2018 0

Мария Захарова рассказала журналистам о том, как тяжело работать в условиях противостояния России и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия и США обсуждают и сотрудничают во множестве сфер, имея в них общие интересы, но работа дипломатов нередко заглушается «нечеловеческой» риторикой американских политиков, на которую российская сторона вынуждена отвечать.

«Очень часто наша практическая работа заглушается совершенно нечеловеческой по степени накала и ненависти риторикой, которую мы слышим по ту сторону океана, и на нее вынуждены отвечать. Хочется надеяться, что эта тенденция изменится, потому что нам есть над чем работать. Сфер сотрудничества очень много, и хочется, чтобы нам позволяли расширять области взаимодействия, а не усложняли и без того трудную работу», — рассказала в интервью «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иногда диалог и реакция на те или иные событие перерастает в острое и открытое противостояние между странами, что принижает значимость работы между посольствами, которые пытаются найти общие подходы к решению каких-либо проблем. «Хочется, чтобы партнеры наконец осознали пагубность и бесперспективность публичного нажима и русофобской риторики. Поняли, что нормальное партнерское взаимодействие выгодно в том числе и для них», —заключила собеседница издания.