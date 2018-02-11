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Главные новости Пермского края
07:12  11 февраля 2018 0

В Перми из-за коммунальной аварии больше 12 тысяч человек остаются без воды

Воду перекрыли для ремонта задвижки, однако после переподключения больше 40 домов остаются без водоснабженияФото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В результате коммунальной аварии, которая произошла вечером в субботу, 10 февраля, в Индустриальном районе перми без водоснабжения остались 41 многоквартиного жилого дома. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, в настоящее время в микрорайон «Нагорный» обеспечен подвоз воды.

«После проведения работ по переподключению без холодного водоснабжения остаются 41 многоквартирный жилой дом с населением 12236 человек, в том числе 3670 детей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации местных СМИ, авария произошла на улице Леонова, 53Б. В итоге В итоге отключены дома на улицах Свиязева, Леонова, Глинки, Чердынской, Геологов, Сивкова, Снайперов. В связи с ЧС было задействовано 8 единиц техники и 37 человек личного состава, в том числе — 2 единицы техники и 26 сотрудников МЧС.

Евгений Александров
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