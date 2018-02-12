Саакашвили признался в том, что его прабабушка спасла Сталина

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили рассказал, как его прабабушка спасла Иосифа Сталина от царских жандармов. По словам политика, советский лидер за добро отплатил черной неблагоданостью
«Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца — богатого промышленника, а Сталин за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата», — цитирует RT Саакашвили.
Историю спасения оппозиционер вспомнил в связи с просмотром британской киноленты Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Бывший президент Грузии назвал фильм «суперкрутым».
Напомним, бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили собираются депортировать в Польшу — такое решение приняла украинская иммиграционная служба. Как писало «URA.RU», экстрадиции экс-президента на родину добивается и Грузия — там он заочно приговорен к трем годам заключения за допущенные злоупотребления. Несмотря не на что, оппозиционер намерен продолжать мирную борьбу за смену власти на Украине.