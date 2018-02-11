Украинские власти решили вопрос с депортацией Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет депортирован в Польшу. Такое решение, по словам самого политика, приняла украинская иммиграционная служба.
Вне зависимости от того, что будет дальше, Саакашвили намерен продолжать мирную борьбу за смену власти на Украине, передает RT. В то же время в интервью телеканалу «Рустави 2», оппозиционер заявил, что если его экстрадируют в Грузию, это может привести к массовым протестам на Украине.
Напомним, в январе этого года Михаилу Сакашвили, незаконно проникнувшему на территорию Украины, была ограничена свобода — суд предписал ему носить электронный браслет и находиться по месту проживания в период с 22:00 до 7:00 утра. При этом, как писало «URA.RU» экстрадиции экс-президента на родину добивается Грузия — там он заочно приговорен к трем годам заключения за допущенные злоупотребления.