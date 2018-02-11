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11 февраля 2018
10 февраля 2018
Главные новости Москвы
02:03  11 февраля 2018 0

Украинские власти решили вопрос с депортацией Саакашвили

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Экс-губернатор Одесской области рассчитывает, что его отправят в Польшу, а не в ГрузиюФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший губернатор Одесской области Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет депортирован в Польшу. Такое решение, по словам самого политика, приняла украинская иммиграционная служба.

Вне зависимости от того, что будет дальше, Саакашвили намерен продолжать мирную борьбу за смену власти на Украине, передает RT. В то же время в интервью телеканалу «Рустави 2», оппозиционер заявил, что если его экстрадируют в Грузию, это может привести к массовым протестам на Украине.

Напомним, в январе этого года Михаилу Сакашвили, незаконно проникнувшему на территорию Украины, была ограничена свобода — суд предписал ему носить электронный браслет и находиться по месту проживания в период с 22:00 до 7:00 утра. При этом, как писало «URA.RU» экстрадиции экс-президента на родину добивается Грузия — там он заочно приговорен к трем годам заключения за допущенные злоупотребления.

Евгений Александров
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